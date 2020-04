Coronavirus - Le mea culpa de Pierre Ménès après ses propos sur les joueurs

Il y a quelques jours, Pierre Ménès avait annoncé sur ses réseaux sociaux avoir été atteint par le coronavirus. Après avoir livré son témoignage sur la maladie, le consultant de Canal+ a qualifié de "majorettes" les joueurs qui s'opposaient à une reprise des championnats. Ses propos n'ont pas été appréciés et Romain Philippoteaux, le joueur du Nîmes Olympique, a tenu à le remettre en place. Finalement, Pierre Ménès a profité d'un relais d'article de RMC Sport au sujet de la réponse du nîmois pour faire son mea culpa et présenter ses excuses.

"Dites RMC vous en avez pas marre de faire les putaclic. Philippoteaux est très correct dans ses propos et en plus il a raison j’ai supprimé ce tweet ridicule. Je présente mes excuses pour mes propos et je n’ai en aucun cas besoin d’une radio qui baigne dans la polémique" a-t-il écrit.