Coronavirus - Le mercato du Barça et de l'Atlético sera encadré par le gouvernement espagnol

Voilà qui devrait ralentir le flux des rumeurs de transferts entourant le FC Barcelone. Ayant fait appel aux aides gouvernementales pour financer le passage au chômage partiel de ses employés (dispositif ERTE), le club culé verra son activité scrutée par l'Etat lors du prochain mercato. D'après AS, les Ministères du travail et des finances vont inspecter les dépenses des clubs ayant eu recours au dispositif ERTE, afin de s'assurer que les aides qui leur ont été octroyées ne soient pas dilapidées en indemnités de transferts indécentes. On pense notamment au dossier Lautaro Martinez, dont le prix aurait été fixé à 90 M€ par l'Inter Milan... L'arrivée de Neymar, quant à elle, est déjà fortement compromise par la crise du covid-19.

Toujours selon AS, sept autres clubs ont eu recours au dispositif ERTE et devront donc répondre de leurs dépenses estivales auprès de l'Etat : l'Atlético Madrid, le FC Séville, Alavés, Valence, l'Espanyol Barcelone, Grenade et Osasuna.