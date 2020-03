Coronavirus - Le message fort de Blaise Matuidi à la France

Au cours d'une vidéo, postée sur la chaîne youtube du média Bros Stories, Blaise Matuidi s'est livré sur son confinement à Turin et cette situation délicate liée au coronavirus. Le milieu de terrain de la Juve, confiné depuis trois jours à la suite du test positif au covid-19 de son coéquipier Daniele Rugani, envoie un message et appelle les Français à se responsabiliser. "C'est un moment compliqué à vivre pour nous tous, pour toute la population. Mais on se doit de faire le nécessaire pour que ce moment puisse passer. Au début, je n'ai pas pris la mesure de la gravité de cette maladie, du danger. La contagion est allée très vite en Italie. On ne s'est pas forcément rendu compte et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que cette maladie peut tous nous toucher. Il est important de bien respecter les consignes. Ça fait trois jours que je suis en confinement total à la maison avec les membres de ma famille. On en a encore pour onze jours où on ne peut pas sortir de notre maison. C'est un moment délicat mais il faut respecter les consignes sanitaires. Si vous le pouvez, restez à la maison" lance Matuidi. "Prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches. Il faut penser à ces gens qui soufrent et aux infirmiers, médecins pour qui le travail est difficile" explique Matuidi. "J'ai entendu des témoignages de médecins, d'infirmiers qui étaient épuisés. j'ai une grosse pensée pour eux, un grand bravo à vous ! Je leur souhaite beaucoup de courage et de force. Sans eux, ce serait encore plus difficile aujourd'hui. il faut avoir une pensée pour ces gens-là et surtout essayer au maximum de faire en sorte que cette épidémie puisse diminuer le plus possible."

Le champion du Monde 2018 termine en répétant, à tous les Français, qu'il faut se montrer responsable et respecter les consignes du gouvernement pour que le confinement s'arrête au plus vite. "Il faut s'adapter, ce sont des sacrifices de vie. Avant d'être des salariés, avant d'être des footballeurs professionnels, on reste des hommes, des femmes, des enfants, des pères et des mères de famille. Donc, il faut prendre conscience de tout ça et se responsabiliser. C'est le message du coeur que je peux faire passer. Prenez soin de vous. Je suis persuadé qu'on aura des jours meilleurs. Forza Italia, force à la France ! Des jours meilleurs arriveront et ça ne dépend que de nous."