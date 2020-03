Coronavirus - Le message rassurant de Blaise Matuidi

Testé positif au coronavirus, comme l'a annoncé la Juventus Turin mardi soir, Blaise Matuidi a posté un message rassurant via son compte Twitter. Le milieu de terrain français (32 ans) a utilisé une belle anaphore pour montrer qu'il garde un état d'esprit "positif", malgré le virus dont il est atteint.

"Je suis positif. Je suis positif, je suis fort, le moral est bon. Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve. Merci pour vos messages d’amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis. Je suis positif, nous allons le faire", a-t-il assuré. Pour rappel, Matuidi est asymptomatique et ne souffre donc pas lui-même du coronavirus. Il est placé en quarantaine depuis la semaine dernière et le test positif de son coéquipier à la Juve, Daniele Rugani.