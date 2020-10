Coronavirus - Le message très zlatanesque d'Ibrahimovic pour faire de la prévention

Zlatan Ibrahimovic (39 ans) est inarrêtable et infatigable. Positif au coronavirus à la fin du mois de septembre, l'attaquant suédois a retrouvé les terrains il y a quelques semaines après avoir éliminé la maladie. Aujourd'hui, l'ex-Parisien a publié de son aura pour adresser un message à ses fans, face caméra, pour faire de la prévention. "Le virus m'a défié et je l'ai battu. Mais tu n'es pas Zlatan, ne défie pas le virus. Utilise ta tête et respecte les règles. Distanciation sociale et masques, toujours. On va gagner" a-t-il déclaré. Le covid-19, bientôt zlatané ?