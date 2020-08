Coronavirus - Le MHSC publie un communiqué

Au coeur des inquiétudes, alors qu'un cas positif au covid-19 a été détecté au sein de son effectif professionnel en début de semaine et une quinzaine d'autres dans ses équipes de jeunes, en stage à Mende, le MHSC a publié ce jeudi un communiqué pour faire la lumière sur son bilan et sa gestion de la crise sanitaire. "Le MHSC a mis en place toutes les mesures nécessaires afin de sécuriser l'ensemble de ses salariés", rappelle d'abord le club héraultais, qui confirme que "deux cas ont été recensés pendant le confinement, un à la reprise, un début juillet et un consécutif au match contre Strasbourg du 28 juillet dernier".

Les pensionnaires de la Mosson, qui assurent que "l'ensemble des joueurs, staffs, dirigeants ont été testés avec la plus grande rigueur avant chaque rencontre amicale dans le respect de ses joueurs et l'adversaire", souligne ensuite que "Strasbourg n'a pas refait de tests avant de (les) affronter et dénombre aujourd'hui 9 cas au sein de son effectif". Alors que le match amical prévu samedi contre Clermont a été annulé (le troisième cet été après Sète et Marseille), le MHSC précise que de nouveaux tests seront réalisés vendredi pour déterminer "si le match contre Strasbourg a créé d'autres cas". Il regrette enfin "le focus mis sur le club" et le "manque de discernement" de la presse et réfute l'information selon laquelle son centre de formation serait impacté. Aucune précision n'est apportée, en revanche, sur le cas de Damien Le Tallec, bloqué à Moscou depuis la fin de semaine dernière.