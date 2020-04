Coronavirus - Le Mondial des Clubs et les prochains matchs de l'équipe de France reportés ?

A en croire les informations d'AS, la nouvelle édition de la Coupe du monde des clubs devrait être repoussée à l’été 2022, et se disputer comme prévu en Chine. Cette décision intervient après celle de reporter l'Euro à 2021, ce qui poserait des problèmes d'organisation au niveau du calendrier. La FIFA devrait ainsi bientôt officialiser cette décision de repousser d'un an le Mondial des Clubs. Nos confrères espagnols précisent même que concernant l'équipe de France, tous ses matchs pourraient être repoussés à l'année prochaine. Les hommes de Didier Deschamps sont censés affronter à partir de Septembre la Suède, le Portugal et la Croatie en Ligue des Nations.