Coronavirus - Le nouveau don du PSG

Le Paris Saint-Germain a annoncé, via un communiqué de presse, avoir fait un don de 100 000 euros à l'association "Action contre la Faim" afin de lutter contre le coronavirus, que ce soit en France ou à l'étranger. Ce don pourrait notamment permettre aux membres d'ACF de s'équiper en matériel de protection.

"Avec ce don ACF peut, à titre d’exemple, acheter 100 000 masques chirurgicaux, 3 000 lunettes de protection, 1 500 gants réutilisables, 1000 blouses de protection, 2 000 solutions de gel hydro alcoolique et 200 thermomètres. Du matériel qui permet également aux équipes d’ACF de continuer à dépister et soigner les enfants en situation de sous-nutrition à l’international" est-il expliqué. Le PSG a ensuite rappelé que le Parc des Princes était mis à disposition de l'association pour la confection et le stockage de kits d'hygiène destinés aux plus démunis. Ce n'est pas le premier don du PSG pour cette cause puisque les Franciliens ont déjà fait un don de 100 000 euros au Secours Populaire et 215 000 aux hôpitaux de Paris grâce à la vente d'un maillot collector.