Coronavirus - Le Pr Raoult reçoit le soutien... des supporters Marseillais

Un débat anime le monde médical depuis plusieurs semaines. D'un côté le Professeur Raoult, spécialiste des maladies infectieuses, est convaincu d'avoir trouvé un remède contre le Covid-19 à base de chloroquine (l'hydroxychloroquine) et préconise sa prescription. De l'autre, le gouvernement qui juge son étude insuffisante, ne veut pas se précipiter. Un débat très animé qui a même mobilisé les supporters Marseillais. En effet, le professeur exerce à Marseille où il dirige l’IHU, le pôle d'expertise sur les maladies infectieuses. La nuit dernière, des supporters Marseillais ont pris part au débat et lui ont témoigné leur soutien en affichant une banderole devant l'Institut. Les South Winners 87 ont inscrit "Marseille et le monde avec le Professeur Raoult".

Toujours dans le monde du football, Eric Cantona, Marseillais lui aussi, avait tenu il y a quelques jours à défendre Raoult, qu'il considère comme "son idole". Le débat se poursuit sur l'efficacité supposée de la chloroquine, mais les choses avancent vite. Un décret a été officialisé hier autorisant l'utilisation de l'hydroxychloroquine de façon "stricte" et "encadrée" pour traiter le coronavirus, Didier Raoult a tenu à remercier le ministre de la santé Olivier Véran "pour son écoute".

