Coronavirus - Le président de Brescia positif

Quelques jours seulement après avoir dézingué son homologue de la Lazio Rome et le président de la Fédération italienne au sujet d'une reprise trop rapide des compétitions en Italie, Massimo Cellino, le président de Brescia, a indiqué à La Repubblica être atteint du coronavirus. "Après deux semaines de quarantaine à Cagliari, je suis allé à l'hôpital pour me faire dépister. Ma fille a eu le virus, mon fils non. Et moi je l'ai actuellement. Les symptômes ? Une fatigue excessive et des fortes douleurs aux os" a-t-il expliqué.