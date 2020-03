Coronavirus - Le président de Dortmund choque avec des propos polémiques

Alors que les appels à la solidarité se multiplient partout dans le monde, y compris dans le microcosme du football, le président exécutif du Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke s'est distingué pour son discours totalement divergent. Dans une interview à la chaîne allemande ARD, il a d'abord remis en cause la suspension du championnat de Bundesliga. "Il ne faut pas exagérer le contexte", a-t-il osé. "Le risque de contamination dans une équipe de professionnels dans laquelle il n’y a que des athlètes de haut niveau ne peut pas être gravissime."

Non content de cela, il a balayé l'idée d'un élan de solidarité entre les clubs allemands, consistant à ce que les plus aisés viennent en aide à ceux qui sont le plus impactés par la crise sanitaire actuelle. "Si nous devions être solidaires les uns des autres, il n’y aurait plus d’esprit de compétition", a poursuivi le patron du BVB. "Je n’y suis pas vraiment favorable, car ce ne serait pas normal que des clubs qui ont bien travaillé aident ceux qui ont mal travaillé ces dernières années. Nous avons une entreprise économique et nous sommes tous en concurrence. Il faut donc se demander ce que signifie le terme “compétition”. Si nous devions être solidaires les uns des autres, il n’y aurait plus d’esprit de compétition. Il faudrait en quelque sorte récompenser les clubs en difficultés et leur travail médiocre ?" Plusieurs autres dirigeants de clubs allemands, comme Thomas Röttgermann (Fortuna Düsseldorf) ou Dietmar Hopp (Hoffenheim), se sont déjà élevés publiquement contre les propos de Watzke.