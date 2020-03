Coronavirus - Le propriétaire d'Hoffenheim Dietmar Hopp avance sur un projet de vaccin !

Le laboratoire allemand CureVac avance sur un projet de vaccin contre le coronavirus. Dietmar Hopp, propriétaire controversé d'Hoffenheim, en est le principal investisseur.

Au début du mois, le match entre Hoffenheim et le Bayern (0-6) était interrompu pour des banderoles brandies dans le parcage visiteur par les supporters munichois, insultantes à l'endroit de Dietmar Hopp, propriétaire du TSG 1899. Il était alors reproché à l'homme d'affaires de 79 ans d'avoir massivement investi dans le club de la Bade-Wurtemberg, jusque-là privé du très haut-niveau et dont l'expansion jusqu'à sa montée en Bundesliga (en 2008) a été perçue par beaucoup comme un symbole de la réussite du foot-business.

Mais ces banderoles, que l'on a vu fleurir dans d'autres stades d'Allemagne ces dernières semaines, pourraient bientôt être rangées au placard et Dietmar Hopp, promu au rang de héros. L'entreprise CureVac, spécialisée dans la recherche de vaccins et dont il est le principal investisseur, avancerait sur une solution pour contrer le coronavirus. Florian von der Muelbe, co-fondateur de CureVac, a déclaré la semaine dernière à Reuters avoir démarré des tests sur plusieurs vaccins, espérant trouver un vaccin expérimental d'ici juin ou juillet, pour ensuite avoir le feu vert des autorités et lancer les tests sur l'homme.

Trump et les USA ont tenté de s'approprier le vaccin

Selon le Welt am Sonntag, les USA ont eu vent des récentes recherches de CureVac et Donald Trump aurait tenté d'attirer ses scientifiques outre-Atlantique. Le gouvernement allemand lui a opposé une fin de non-recevoir. Dietmar Hopp, lui aussi, s'est opposé au président américain en déclarant vouloir "aider les gens, pas seulement localement, mais à travers le Monde entier".