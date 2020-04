Coronavirus - Le protocole prévu par la Bundesliga pour la reprise à huis clos

En Allemagne, le gouvernement a interdit tout rassemblement sportif jusqu'au 30 août 2020. De son côté, la Bundesliga suspendue depuis mi-mars, devrait prochainement reprendre sans la présence des supporters. Pour ce faire, la Ligue allemande a présenté un protocole spécifique afin de permettre au championnat de reprendre comme espéré début mai, tout en respectant les mesures de précaution sanitaire instaurées. Nos confrères de Der Spiegel ont dévoilé les grandes lignes de ce long projet, qui détaille les nouvelles règles spécifiques de cette reprise à huis clos.

Au total, la présence de 300 personnes (personnel soignant, sécurité, staff de chaque équipe etc...) au maximum sera tolérée dans l'enceinte lors de ces rencontres sans spectateur. Concernant l'habituel protocole de présentation des équipes, aucune proximité entre les joueurs ne sera permise. Les traditionnelles photos officielles d'avant match, ainsi que les fameuses poignées de mains, seront à oublier. Enfin, côté médias les journalistes et photographes dont la présence est autorisée, devront remplir un questionnaire concernant leur état de santé et signaler tout symptôme du coronavirus en amont. Ces nouvelles règles s'étendraient au moins jusqu'à la fin de saison 2019-2020.