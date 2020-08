Coronavirus - Le PSG confirme un cas positif au centre de formation

Le PSG a confirmé ce mardi après-midi via son compte Twitter qu'un "joueur du centre de formation du Paris Saint-Germain a été testé positif au COVID-19". Comme indiqué par Goal et RMC Sport plus tôt dans la journée, la rencontre prévue entre les u19 parisiens et Versailles (National 3) en match amical a été annulée.

Le club précise par ailleurs que "conformément au protocole sanitaire en vigueur, le joueur a été isolé du reste du groupe et d’autres tests seront réalisés prochainement". Du côté de l'équipe première aucun cas positif n'a été détecté lors des tests de dépistage réalisés avant le départ à Lisbonne, pour le Final 8 de la Ligue des Champions.