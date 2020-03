Coronavirus - Le PSG fait un don de 100.000 euros

Les clubs français se mobilisent face au coronavirus. Quelques jours après un don de l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain a annoncé ce mardi soir avoir donné 100.000 euros au Secours Populaire Français via sa fondation, une association avec laquelle le club francilien travaille depuis plusieurs années. Dans son communiqué, le PSG précise que ce don est partagé en quatre catégories.

Au delà de ce très beau geste, le club souhaite également lever des fonds dans les semaines à venir afin de poursuivre son aide. Le club étudie la possibilité d'une association avec des partenaires et également la création d'une plateforme de crowdfunding. Enfin, le PSG et le Secours populaire ont renouvelé leur convention pour trois ans. Le club a également alloué 400.000€ supplémentaires.

#TousSolidaires



Un 1er don pour le @SecoursPop afin de venir en aide aux personnes les plus vulnérables face à la crise sanitaire



La @FondationPSG apporte secours et réconfort aux enfants, personnes âgées et sans domicile fixe durement impactés ainsi qu’un soutien aux médecins