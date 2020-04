Coronavirus - Le PSG lance un appel aux dons

Les clubs de football sont décidément bien engagés dans la lutte contre le coronavirus. De nombreux appels aux dons et collectes de fonds ont été lancés dans tout l'Hexagone. C'est au tour de Paris, de lancer une plateforme d'appel aux dons, en collaboration avec la fondation PSG. Le but étant, à travers cette action, de venir en aide aux soignants et aux personnes les plus fragiles.

Dans son communiqué, le club précise que les dons seront "consacrés aux besoins prioritaires des soignants, (logements et transport, livraison de repas, équipement des salles de repos, matériel de communication) et le Paris Saint-Germain prépare également des initiatives de soutien dans la durée". Mais aussi, une partie de l'argent récolté sera dédiée "aux bénévoles du Secours populaire français et aux plus vulnérables à Paris et en Ile-de-France". Encore un très beau geste de solidarité de la part du club de la capitale, qui avait déjà rassemblé plus de 200 000 euros, à travers la vente de maillots collectors.