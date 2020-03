Coronavirus - Le PSG lance un maillot collector pour aider les hôpitaux de Paris

Le Paris Saint-Germain a décidé de lancer un maillot collector, ce jeudi, pour venir en aide aux hôpitaux de Paris. Après un premier don de 100 000 euros, le club de la capitale lance une tunique spéciale, avec le slogan "Tous Unis" (à la place de ALL), limitée à 1500 pièces (175 euros le maillot). On apprend que "l’intégralité du produit de cette vente sera reversée à l’AP-HP". Le PSG remercie, dans le même temps, "NIKE, ALL (Accor Live Limitless), QNB et Ooredoo qui ont souhaité partager leurs droits pour ce dispositif spécial". Au total, le PSG pourrait récolter plus de 250 000 euros grâce à cette opération.

