Coronavirus - Le PSG prépare son opération rapatriement

Suite à l'allocution du Président de la République, Emmanuel Macron, le 16 mars dernier, le confinement sur l'ensemble du territoire français a été instauré. À l'annonce de cette nouvelle, plusieurs joueurs étrangers du Paris Saint-Germain ont quitté l'Hexagone pour regagner leurs terres d’origine. Mais, alors qu'une reprise des entraînements se profile pour le 11 mai, le club de la Capitale aurait profité de ces dernières heures pour entamer son opération rapatriement. Ainsi, selon Le Parisien, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, directeur sportif et président du club, auraient personnellement contacté tous les joueurs de l'effectif se trouvant hors de France pour leur faire savoir qu’ils pourraient devoir rentrer en France à tout moment et qu'ils devaient donc se tenir prêts.