Coronavirus - Le Real Madrid va (aussi) baisser les salaires

La baisse des salaires a provoqué quelques remous à Barcelone, mais ils n'ont pas découragé le Real Madrid de s'y mettre à son tour. D'après les informations d'El Pais, la Casa Blanca a décidé, face à la crise du coronavirus et l'arrêt des compétitions, d'infléchir les émoluments de ses employés, et ce dans les sections football et basketball. Alors que le Barça a opté pour une baisse de 70% (en plus des 2% supplémentaires acceptés par les joueurs pour aider le reste du personnel), aucun chiffre n'est avancé par le quotidien espagnol.