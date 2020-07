Coronavirus - Le Real Madrid va enregistrer des pertes astronomiques

Josep Maria Bartomeu a prévenu que les plus grands clubs de football seraient les plus impactés par la crise sanitaire liée au coronavirus. Alors qu'il a annoncé un manque à gagner de 200 millions d'euros pour le Barça, il semblerait que la tendance soit identique au Real Madrid. En effet, d'après les informations de Marca, le club madrilène s'apprête également à enregistrer près de 200 millions d'euros de pertes financières sur la saison écoulée, en partie à cause du manque de recettes de billetterie.

Côté mercato, le président Florentino Pérez a déjà prévenu que le prochain marché des transferts serait très calme et qu'il "n'y aurait pas de grosse signature cet été". Plusieurs joueurs devraient également être vendus. Nos confrères espagnols ajoutent qu'en plus de cela, l'ensemble de l'effectif pourrait maintenir une réduction de salaire la saison prochaine afin d'aider le club à surmonter la crise.