Coronavirus - Le stade du Real Madrid converti en centre d'approvisionnement

Les gestes de solidarité s'enchaînent dans le monde du football en cette situation de crise. Le Real Madrid, qui a déjà effectué un don important pour aider dans la lutte contre le coronavirus, vient d'annoncer la mise à disposition de son stade le Santiago-Bernabeu. Il a été converti de façon exceptionnelle en centre d'approvisionnement. Le club précise que des produits de santé seront fournis et distribués aux autorités sanitaires espagnoles. Les entreprises pourront également participer à cet élan de solidarité en effectuant des dons permettant d'acheter du matériel sanitaire. En Espagne, le bilan est lourd au point de dépasser celui de la Chine : 4088 décès ont été enregistrés jusqu'à aujourd'hui et le pays comptabilise 56 188 cas confirmés (selon les chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies).

El @RealMadrid y el @deportegob impulsan un gran centro de aprovisionamiento de material sanitario en el Santiago Bernabéu.#EsteVirusLoParamosUnidos | #YoMeQuedoEnCasahttps://t.co/7cKRQOKTEI — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 26, 2020