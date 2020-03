Coronavirus - Le syndicat des joueurs de P.League s'oppose à la baisse des salaires

Alors que les joueurs professionnels font des efforts pour aider leur club à surmonter la crise économique liée au coronavirus, à l'image de la Juve qui renonce à plusieurs mois de salaire, le principal syndicat des joueurs de Premier League s'est opposé au report ou à la baisse des salaires dans le championnat.

Gordon Taylor, le président, a expliqué ses raisons devant la presse britannique. "Le syndicat doit d’abord vérifier et s’assurer des difficultés financières certaines de l’employeur avant de pouvoir décider d’une baisse ou d’un report. Il faut un véritable audit des comptes club par club et soumettre la proposition aux joueurs individuellement. (…) On ne peut pas leur imposer la chose sans considération ni nuance". Ce dernier serait plutôt inquiet pour les joueurs de clubs modestes.