Coronavirus - Le très beau geste de J.H Eyraud envers ses employés

La crise du coronavirus a laissé place à quelques tensions en interne du côté de l'Olympique de Marseille. Dernièrement, le sujet de la baisse des salaires des joueurs a fait polémique, et des négociations autour d'un accord réciproque entre joueurs et direction sont encore en cours. Mais la crise financière a aussi eu des répercussions sur le salaire des autres employés du club, contraints de passer au chômage partiel. Concernant leur situation, l'AFP annonce aujourd'hui que le président de l'OM, ainsi qu'Andoni Zubizarreta le directeur sportif, vont personnellement contribuer à compenser les pertes financières subies par les salariés les plus vulnérables.

Une belle action qui devrait concerner les employés percevant moins de 2 300 euros bruts par mois. D'ailleurs, Eyraud avait déjà annoncé une baisse de son salaire ainsi que ceux de certains dirigeants phocéens de l'ordre de 20 %, en signe de "solidarité envers les collaborateurs".