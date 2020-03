Coronavirus - Le très beau geste de Romelu Lukaku

Pays le plus touché par le coronavirus depuis le début de la pandémie, l'Italie vit des heures sombres. De l'autre côté des Alpes, le monde du football se mobilise pour venir en aide aux hôpitaux et de nombreux dons ont déjà été réalisés. Vendredi soir, dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de l'Inter Milan, Romelu Lukaku a annoncé avoir fait un don de 100.000€ à l'hôpital San Raffaele de Milan. La ville est située en Lombardie, une des régions les plus touchées depuis le début de la crise sanitaire. "L'Italie est un pays incroyable qui a fait tant de bonnes choses pour moi et ma famille. C'est pourquoi je veux aider ce pays" a déclaré le joueur belge.

