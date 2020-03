Fort de ses 208 millions d'abonnés sur Instagram, Cristiano Ronaldo a utilisé sa popularité pour une bonne cause en faisant de la prévention. En effet, le joueur de 35 ans, confiné au Portugal avec le reste de sa famille, a ainsi montré à ses jeunes enfants Mateo, Alana Martina et Eva Maria comment bien se laver les mains en ce temps de pandémie. Un des gestes barrières et efficaces pour lutter contre le coronavirus.