Coronavirus - Le Valence CF annonce de nouveaux cas positifs

Le Valence CF n'est pas épargné par l'épidémie de coronavirus. Après les annonces hier de cinq cas positifs, dont Ezequiel Garay et Eliaquim Mangala, le club che indique ce lundi soir dans un communiqué officiel que de nouveaux membres de l'effectif (sans citer les identités des concernés, ni le nombre exact) sont également infectés. La formation espagnole précise toutefois que les personnes contaminées ne présentent aucun symptôme.

LE COMMUNIQUÉ DU VALENCE CF

"Le Valence CF signale de nouveaux cas positifs de coronavirus COVID-19 chez des joueurs et des techniciens de l’équipe première. Tous sont des cas asymptomatiques et se trouvent chez eux sous surveillance médicale et à l’isolement, réalisant normalement leur plan de travail prévu. En dépit des mesures strictes prises par le club après avoir joué le 19 Février 2020 un match de Ligue des Champions à Milan (contre l’Atalanta), zone confirmée à haut risque par les autorités italiennes quelques jours plus tard. En général, les derniers résultats montrent que l’exposition inhérente aux parties a causé environ 35% des cas positifs. Le club profite de ce nouveau test de virus hautement contagieux pour insister pour que la population reste à la maison et respecte strictement toutes les mesures d’hygiène et de prévention déjà publiées".