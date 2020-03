Coronavirus - Leeds : l'incroyable élan de solidarité de Marcelo Bielsa et de ses joueurs

Le club de Leeds United, en tête du classement de Championship, a partagé dans un communiqué son très beau geste collectif. Comme tous les clubs, Leeds va enregistrer des pertes considérables lors des prochains mois. Mais la solidarité affichée par les joueurs, l'entraîneur, et la direction va permettre au personnel avec de plus petits revenus d'être "payé en totalité pendant la crise du coronavirus".

En effet, l'équipe entraînée par Marcelo Bielsa ainsi que les dirigeants ont décidé de geler leur salaire "afin de s'assurer que le club puisse continuer à payer les 272 membres à plein temps, temps partiel et la majorité du personnel occasionnel pour les mois à venir". Victor Orta, directeur du football du club anglais, n'a pas caché son émotion. "Mes joueurs ont fait preuve d'un incroyable sens de l'unité et de solidarité et je suis fier de leurs actions". Il ajoute ensuite, "Marcelo Bielsa, son staff et tous les joueurs, nous les remercions d'avoir mis nos effectifs en avant et de prendre soin de leur famille. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la santé publique et, lorsque les gens seront en sécurité, terminer ce que nous avons commencé".