Coronavirus - Légende de la Turquie, Rüstü Reçber a été hospitalisé

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La rédaction
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Ancien gardien emblématique de la Turquie (120 sélections entre 1994 et 2012, un record), célèbre pour ses peintures sous les yeux, Rüstü Reçber (46 ans) a été hospitalisé, touché par le coronavirus. Sa femme Isil a annoncé la nouvelle samedi sur les réseaux sociaux, expliquant que son mari a "soudainement développé des symptômes du virus". Passé par Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ou encore le FC Barcelone, l'ancien portier a notamment terminé quatrième du Mondial 2002 et a été demi-finaliste de l’Euro 2008.
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İyi geceler; Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü’yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz.Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin . Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli....#sengüçlüsünRR