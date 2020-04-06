Coronavirus - Légende de la Turquie, Rüstü Reçber est sorti de l'hôpital

C'est une très bonne nouvelle qui nous provient de Turquie ce lundi. Hospitalisé après avoir contracté le coronavirus, Rüstü Reçber (46 ans), recordman de sélections en équipe de Turquie avec 120 capes, va beaucoup mieux. L'ancien gardien international est sorti ce jour de l'hôpital d'Istanbul, a annoncé son épouse sur le réseau social Instagram. "Quelle belle journée (...) Après 11 jours d'épreuve, mon mari est sorti d'hôpital", a indiqué Isil Reçber sur son compte personnel.