Coronavirus - Lens : Jean-Louis Leca ne veut pas reprendre pour 'de mauvais côtés'

Alors que la pandémie de coronavirus ne faiblit pas, le confinement a été prolongé de deux semaines supplémentaire sur l'ensemble du territoire français, soit jusqu'au 15 avril. Concernant les compétitions nationales tels que les championnats de Ligue 1 et Ligue 2, il est pour l'heure impossible de savoir à quelle date elles reprendront et surtout s'il sera possible qu'elles reprennent. Sur RMC Sport, Jean-Louis Leca, le gardien du RC Lens, a donné son avis sur la question. Pour lui, l'aspect financier, largement commenté depuis le début de la crise sanitaire, ne doit pas être la priorité.

"Quand on est sportif de haut niveau, on a envie de terminer. Mais il faut terminer pour les bonnes raisons. Si on doit terminer, ça voudra dire que cette saloperie est partie, que les stades pourront être remplis, qu'on pourra se congratuler après un but. Il ne faut pas reprendre la saison pour des mauvais côtés, pour l'aspect financier. Le football est secondaire" a-t-il déclaré. Pour rappel, Lens est deuxième de Ligue 2 à un point du leader lorientais après 28 journées.