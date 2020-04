Coronavirus - Les 20 clubs de Serie A votent en faveur d'une reprise

Initialement à l'arrêt depuis le 9 mars, le football italien prévoit une prochaine reprise. En effet, la Ligue italienne a annoncé la volonté de tous les clubs de Serie A de terminer la saison 2019-2020. Dans un communiqué elle explique : "l'ensemble des clubs engagés cette saison en Serie A ont donné leur approbation, ce mardi, pour reprendre la compétition quand la situation sanitaire le permettra en Italie, durement touchée par l'épidémie du coronavirus".

Le communiqué mentionne également que "L'Assemblée de la Lega Serie A s'est réunie ce matin et a confirmé, par un vote unanime des 20 clubs réunis en visioconférence, son intention de mener à terme la saison sportive 2019-2020". Une reprise de l'entraînement à partir du 4 mai est même évoquée par petits groupes "sous stricte surveillance médicale". Evidemment, la Ligue tient à préciser que tout retour à la compétition ne se fera que "si le gouvernement en autorise le déroulement" et ce, "dans le plein respect des normes de protection de la santé et de la sécurité".