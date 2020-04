Coronavirus - Les capitaines de Premier League s'allient contre la baisse des salaires

La baisse des salaires fait polémique en Angleterre, le ministre de la santé en personne a demandé aux joueurs de contribuer à la crise en réduisant leurs revenus. Après cette annonce, une réunion par visioconférence a eu lieu entre les dirigeants de la Premier League, les capitaines, et le principal syndicat de joueur (PFA). Cette réunion avait pour but de trouver un accord sur une baisse de salaires afin de compenser les pertes liées à la suspension de la Premier League. Une proposition qui n’a pas convaincu les principaux intéressés. Selon le Daily Mirror, les capitaines des 20 équipes de Premier League se sont donné rendez-vous après cette réunion au sein d’un groupe WhatsApp, afin de contester la proposition. Le motif de rejet de la baisse proposée repose sur le fait que l'argent aille à des propriétaires richissimes de clubs et non pas à des oeuvres de charité.

Ainsi, ce n’est pas le fait de contribuer financièrement qui dérange, mais la façon de procéder. Une pression trop lourde sur les joueurs est également dénoncée et confirmée même en Championship. Wayne Rooney l’a publiquement affirmé dans le Sunday Times, "si le gouvernement me contacte afin que j’aide financièrement les infirmiers ou que je finance l’achat de respirateurs, je serais fier de le faire, tant que je sais où va l’argent". Pour la légende des Red Devils, les joueurs sont soudainement pris pour "boucs émissaires" et une baisse des salaires devrait être traitée au "cas par cas". En solution, les capitaines auraient donc pour objectif de créer leur propre fondation afin de pouvoir aider les associations et les oeuvres de charité de leur choix. En réponse à la proposition d’une baisse générale de 30%, leur verdict est attendu aujourd’hui. Selon nos confrères, il devrait être négatif.