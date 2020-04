Coronavirus - Les championnats amateurs devraient être définitivement arrêtés

Annoncé le 12 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus, l'arrêt des championnats amateurs devrait devenir définitif dans les prochains jours. D'après les médias français, la Fédération française de Football devrait annoncer la nouvelle après l'allocution du Président Emmanuel Macron prévue lundi soir (20h). Les championnats départementaux et régionaux devraient donc être terminés pour la saison 2019-2020. En revanche, la FFF ne souhaite pas prendre de décision définitive pour les championnats nationaux, pour le moment.

Chaque semaine, des groupes de travail collaborant avec la Ligue du football amateur (LFA) s'entretiennent pour décider de la meilleure solution concernant les montées et les descentes. Une chose est sûre, les ligues ne souhaitent pas une saison blanche, ce qui promet un énorme casse-tête. Puisque des inégalités existent en fonction des régions au niveau des matchs disputés, un quotient basé sur le ratio points par matchs joués pourrait être utilisé. La LFA doit se réunir mercredi prochain avec les président des ligues régionales afin d'annoncer la méthode de calcul choisie pour définir les descentes et les montées et surtout, annoncer officiellement la fin des compétitions.