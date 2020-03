Coronavirus - Les championnats Portugais, Néerlandais et Américain interrompus à leur tour

Alors que le championnat de football français se poursuit dans des stades fermés, trois autres nations vont suspendre leurs compétitions. Les Pays-Bas, les Etats-Unis et le Portugal ont préféré interrompre momentanément toute rencontre de football plutôt que de jouer à huis clos. Ainsi, La Major league Soccer et la Primeira Liga seront à l'arrêt pendant un mois. L'Eredivisie en revanche ne reprendra pas avant le 31 mars. La propagation du coronavirus a des impacts désormais colossaux sur le football à l'échelle mondiale, et pousse les nations à adopter des mesures drastiques au détriment du spectacle sportif.

Due to the ongoing uncertainty surrounding the COVID-19 pandemic across the world, U.S. Soccer has canceled the upcoming #USMNT & #USWNT games in March & April, and the majority of #USYNT and Extended National Team matches and camps that were planned through the end of April.