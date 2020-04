Coronavirus - Les clubs de National posent leurs conditions pour une reprise

Une grande majorité des clubs de National se sont prononcés ce jeudi sur la question de la reprise ou non du championnat. Une concertation qui a donné lieu à la publication d'un communiqué dans lequel il est expliqué que les clubs du troisième échelon n'avaient pas l'intention de reprendre la compétition si le confinement décidé par le gouvernement venait à être prolongé au-delà du 15 avril.

Cette décision, prise par 15 des 18 clubs engagés dans le championnat (Quevilly-Rouen, le Red Star et l’US Concarneau ne sont pas signataires de ce communiqué), est justifiée par la nécessité d'effectuer "une période intensive de 5 semaines minimum et incompressible" de préparation. "Passées cette date, les conditions physiques, sportives, organisationnelles, calendaires et contractuelles nous amènent à la conclusion que le Championnat de National 1 ne pourra malheureusement pas se terminer au 30 Juin pour cette saison 2019-2020", conclut ledit communiqué.