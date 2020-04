Coronavirus - Les clubs de Premier League prêts à amputer la fin de saison

Une réunion entre représentants de la Premier League aura lieu ce vendredi. L'un des sujets au programme sera la fin de saison du championnat anglais. Selon les informations du Mirror, au moins neufs clubs se sont concertés entre eux, et vont proposer une solution pour terminer la saison avant le 30 juin. L'inquiétude principale qui les pousse à vouloir finir la saison dans ces délais est la gestion des contrats, malgré la possibilité de les prolonger comme l'autorise la FIFA.

Pour terminer la saison coûte que coûte, les clubs proposeraient de la raccourcir, en supprimant si besoin des rencontres, si le calendrier ne permet pas de disputer les neufs restantes (dix pour Aston Villa, Arsenal, Sheffield United et Manchester City) avant fin juin. Néanmoins, aucune décision ne devrait être rendue ce vendredi, et aucune date de reprise n'est encore fixée. Selon SkySports, la Premier League suspendue depuis mi-mars, devrait naturellement s'étendre jusqu'à cet été et à huis clos.