Coronavirus - Les compétitions pros maintenues même en cas de confinement

Alors que le gouvernement français réfléchit à l'instauration d'un nouveau confinement national pour lutter contre la propagation du coronavirus, le quotidien L'Equipe assure que les compétitions professionnelles seront maintenues. Le scénario catastrophe d'un possible arrêt des compétitions, comme lors de la saison 2019-2020, n'aurait donc pas lieu.

"Il n'y a pas de scénario dans lequel on considèrerait indispensable de devoir interrompre ou suspendre le sport professionnel. Le sport professionnel continuera quel que soit le scénario retenu en termes de restrictions et de protocole sanitaire. Dans la diversité des solutions qui existent aujourd'hui pour adapter notre réponse à la situation du virus, aucune ne prévoit, à date, une suspension des activités du sport professionnel", indique-t-on à l'Elysée.

"On n'est pas dans le même contexte que la saison dernière", ajoute cette source proche du président Emmanuel Macron. "On a quand même une expérience aujourd'hui assez élevée et une maturité dans la manière dont doivent se passer les cadres de restrictions. On a aussi une connaissance bien plus forte de la question des contrôles et des tests. On est en situation de pouvoir se confronter à n'importe quel scénario et maintenir une activité", a-t-elle conclu.