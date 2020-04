Coronavirus - Les crachats bientôt punis ?

Une nouvelle règle pour le moins originale pourrait être instaurée sur les terrains de football dans le cadre de la reprise du championnat. Hier, la FIFA proposait de façon inédite aux formations d'avoir recours à 5 remplacements au total, au cours d'une même rencontre, et ce, de façon exceptionnelle. Désormais, Michel D'Hooghe, patron du comité médical de la FIFA, qui s'est exprimé dans The Telegraph, propose que les footballeurs soient punis d'un "carton jaune" en cas de ... crachat sur les pelouses de football !

En effet, les raisons avancées sont "hygiéniques" et visent à lutter contre la propagation du coronavirus. Selon le spécialiste belge, cette habitude partagée par la majorité des footballeurs, est "insalubre et c'est un bon moyen de propager le virus". Il ajoute : "quand nous recommencerons le football, je pense que nous devrions éviter cela au maximum". Pour rappel, une réflexion est actuellement en cours autour du port du masque de la part des joueurs sur les terrains d'entraînement voire lors des matchs, car le virus se transmet par gouttelettes. Et ces dernières sont principalement expulsées par le nez ou la bouche, d'où l'inquiétude autour de l'habitude de cracher de la part des footballeurs.