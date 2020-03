Coronavirus - Les deux clubs de Manchester s'unissent pour une belle action

En cette période de crise sanitaire qui a entraîné l'arrêt du football, clubs et joueurs multiplient les dons pour venir en aide aux hôpitaux et aux plus démunis. Eternels rivaux au niveau sportif, Manchester United et Manchester City ont décidé de s'unir en ces temps difficiles afin de soutenir les banques alimentaires locales. Alors que leurs supporters récoltent habituellement des dons alimentaires les jours de match afin de les redistribuer à des banques alimentaires, les deux clubs ont décidé de faire chacun un don de 50.000 livres. La somme a été offerte à Trussel Trust, un réseau qui soutient plus de 1200 banques alimentaires dont 19 situées à Manchester.

