Coronavirus - Les grosses affiches impactées par le couvre-feu en France

Emmanuel Macron a annoncé, sur les coups de 20h00, que la France allait imposer un couvre-feu de 21h00 à 6h00 dans huit grandes agglomérations : Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse, ainsi que la région Ile-de-France. Cette consigne, qui va être mise en place samedi, aura un impact important pour le sport, et donc le football.

En effet, si l'horaire du match est fixé à 21h00, ce dernier sera maintenu mais il sera, en revanche, à huis clos. Ainsi, le PSG sait, déjà, qu'il aura deux matchs de Ligue des Champions sans public : Manchester United le 20 octobre et Leipzig le 24 novembre. L'OM n'a, pour le moment, qu'un seul match impacté et non des moindres : la réception de Manchester City le 27 octobre. Si le couvre-feu est instauré pour six semaines, l'État français pourrait finalement le prolonger jusqu'au 1er décembre prochain. Ainsi, un deuxième match de l'OM en LDC sera impacté : la réception de l'Olympiacos le 1er décembre. En Ligue 1, des grosses affiches se joueront aussi sans public : Lille-Lens ce week-end, mais aussi OL-Monaco, Lille-OL, PSG-Rennes ou encore le derby OL-ASSE.