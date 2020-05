Coronavirus - Les images du retour à l'entraînement du Barça et du Real Madrid (vidéo)

Ce mercredi, le FC Barcelone et le Real Madrid ont fait leur retour à l'entraînement pour effectuer tout une batterie de tests médicaux. Après plus d'un mois d'arrêt, Madrilènes et Catalans sont tous apparus avec des gants et des masques de protection. Sur les vidéos diffusées par les réseaux sociaux des deux clubs, on peut également constater que les règles de distanciation sociale sont respectées.

