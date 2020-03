Coronavirus - Les joueurs de l'Union Berlin renoncent à leur salaire

Voilà un beau geste de la part des joueurs de l'Union Berlin. En effet, les Berlinois ont accepté de ne pas être payés pour ce mois de mars afin d'aider le club durant cette période difficile avec l'arrêt des matchs. "Le département du football de l'équipe première a accepté de renoncer à ses salaires. Les directeurs et les employés ont également accepté des solutions de travail à temps partiel qui entraîneront aussi des baisses de salaire" peut-on lire dans le communiqué du club.

L'Union Berlin, promu dans l'élite cette année, a donc tenu à remercier les sacrifices de ses employés, via le président Dirk Zingler. "La raison d'être de notre club est le football. S'il n'y en a plus, cela touche au coeur de notre existence. La direction, le staff, l'équipe et les employés ont travaillé dur les mois derniers pour atteindre le succès en Bundesliga. Maintenant ils renoncent à beaucoup d'argent pour se sortir de cette crise ensemble". Un comportement qui tranche avec les tensions naissantes du côté du Barça en ce qui concerne la diminution des salaires. L'Union Berlin est actuellement 11ème de Bundesliga et est bien parti pour se maintenir.