Coronavirus - Les joueurs de la Juve renoncent à quatre mois de salaire !

Partout en Europe, de nombreux clubs ont adopté le chômage partiel pour survivre en cette période de crise sanitaire mondiale. Ces mesures importantes concernent également les grosses écuries européennes : Dortmund, Leverkusen, l'Atlético de Madrid et la liste continue. Ce samedi soir, la Juventus Turin a publié un communiqué pour faire part de la décision exceptionnelle prise par les joueurs et Maurizio Sarri. Ces derniers ont tout simplement accepté de renoncer à quatre mois de salaire (mars, avril, mai et juin) afin de compenser les pertes.

Dans les semaines, à venir, des accords individuels seront signés et cette mesure va permettre au club de terminer l'exercice 2019-2020 avec un bilan financier positif de 9 millions d'euros. "La Juventus tient à remercier les joueurs et l'entraîneur pour leur sens de la responsabilité dans une situation difficile pour tout le monde" peut-on lire dans le communiqué. Le club turinois précise que l'accord trouvé entre toutes les parties sera revu en cas de reprise du championnat.