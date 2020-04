Coronavirus - Les joueurs de Premier League créent leur propre collectif de soutien

Comme pressenti depuis le début de la semaine, les joueurs de Premier League ont créé ensemble un collectif pour venir en aide au NHS, le système national de santé en Angleterre. Appelé "Players Together", ce collectif a pour but de "distribuer de l'argent là où il y en a besoin pendant la crise du covid-19", précise un communiqué relayé par de nombreux joueurs éminents du championnat britannique, tels que Jordan Henderson, Harry Kane, Raheem Sterling ou Alexandre Lacazette.

"Players Together est notre collaboration à nous, en tant que joueurs, pour créer une initiative volontaire indépendante de toutes les actions des clubs ou de la ligue, destinée à trouver plus de fonds pour ceux qui en ont besoin en urgence", poursuit le communiqué. "Le but est d'aider, au côté de tous ceux qui le font déjà dans le pays, faire une vraie différence." Une initiative qui compense le refus des joueurs de Premier League d'abaisser leurs salaires pour faire face à la crise. Leur syndicat avait contesté cette option en expliquant que cela réduirait les recettes fiscales du NHS et qu'ils voulaient s'assurer que leurs contributions profitent réellement au personnel soignant. Grâce à leur collectif, ce sera le cas.