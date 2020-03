Coronavirus - Les joueurs du Bayern ont baissé leur salaire

Au cours d'un entretien via Facetime avec Téléfoot, Kingsley Coman, l'attaquant du Bayern Munich, a évoqué la période de confinement en Bavière. Le Français a notamment confirmé que les joueurs avaient accepté de donner 20% de leur salaire afin d'aider le club allemand.

"Oui, on a donné 20% de notre salaire. Ça a été fait et décidé. Il y a eu un rendez-vous entre les cadres de l’équipe. Ensuite, le club a demandé aux joueurs ou peut-être que c’est un joueur qui a proposé ça au club. En tout cas, ça a été demandé. Ensuite, on nous a demandé notre avis et tout le monde était d’accord" explique Coman. "Je pense que, vu la situation, c’est totalement normal d’aider. N’importe quel joueur dans notre situation peut aider et je ne vais pas dire que ça ne serait pas bien de ne pas le faire, mais c’est mieux de le faire, car dans cette situation il faut vraiment être solidaire".