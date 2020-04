Coronavirus - Les joueurs du Real Madrid acceptent une baisse de salaire

Dans les tuyaux depuis quelques jours, la baisse des salaires au Real Madrid est désormais officielle. En effet, le club merengue vient d'annoncer, sur son site officiel, que les joueurs de l'équipe première, au foot comme au basket, ainsi que les dirigeants ont accepté volontairement de réduire leurs rémunérations, entre 10 et 20%.

"Les joueurs et entraîneurs des premières équipes de football et de basket-ball du Real Madrid, dirigés par leurs capitaines, ainsi que les principaux dirigeants des différentes directions du club ont volontairement accepté de réduire leur rémunération pour cette année entre 10% et 20%" lit-on dans le communiqué. "Le Real Madrid est fier de tous ceux qui composent cette grande famille et sa culture inébranlable des valeurs, qui devient particulièrement précieuse en ces temps difficiles." Hier, Toni Kroos proposait pourtant une alternative à cette baisse de salaire.