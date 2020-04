Coronavirus - Les joueurs et le staff de la Roma renoncent à quatre mois de salaire

Crise sanitaire oblige, les clubs de football sont en danger sur le plan économique. Pour limiter les pertes, les joueurs et le staff technique de l'AS Roma ont accepté de ne pas percevoir leur salaire jusqu'à la fin de la saison, soit pendant quatre mois (de mars à juin). Par ailleurs, les Giallorossi ont également décidé de compléter les salaires des autres salariés du club, qui ont été placés en chômage partiel.

"Les joueurs, l'entraîneur et son staff ont tous prouvé que nous sommes vraiment dans le même bateau. Edin Dzeko (le capitaine), tous les joueurs et Paulo Fonseca ont démontré qu'ils comprenaient ce que ce club représente et nous les remercions également pour leur superbe geste envers les employés du club", a indiqué Guido Fienga, le directeur général de la Louve, dans un communiqué.