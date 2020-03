Coronavirus - Les matches de préparation des Bleus vers un report

Les rencontres des Bleus de préparation à l'Euro 2020, face à l'Ukraine le 27 mars et la Finlande, quatre jours plus tard, le 31 mars, devraient être reportés. Chez nos confrères de Téléfoot, ce dimanche matin, Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, a annoncé des reports "probables" pour limiter la propagation du coronavirus. Concernant l'Euro 2020, qui pourrait être reporté d'un an, le président de la FFF estime qu'il y a "encore un peu de temps pour l'Euro, la question ne se pose pas aujourd'hui". Pour rappel, l'UEFA tiendra mardi une réunion exceptionnelle en visioconférence avec les différentes Fédérations européennes pour évoquer ce sujet, et d'autres.

