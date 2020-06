Coronavirus - Les matchs de Leicester maintenus malgré le confinement

De nombreuses incertitudes planaient autour de la prochaine rencontre à domicile de Leicester City (face à Crystal Palace), suite à un nouveau confinement obligatoire prononcé par le gouvernement après une hausse de cas positifs au coronavirus dans la région. Finalement, le club a annoncé le maintien de ses trois prochaines rencontres au King Power Stadium.

"Le club a consulté aujourd'hui (mardi) les autorités locales, son groupe de conseil sur la sécurité et la Premier League, après les annonces du gouvernement" a d'abord indiqué le communiqué officiel publié par les Foxes. "Toutes les parties restent convaincues que, grâce à la mise en place de notre plan opérationnel contre le Covid, l'activité du club peut se poursuivre en toute sécurité avec le protocole actuel. Par conséquent, les entraînements de l'équipe première continueront à avoir lieu à Belvoir Drive (le centre d'entraînement du club) et nos matches à venir en Premier League sont inchangés" a ainsi officialisé Leicester, actuellement 3ème de Premier League.

The Club has today consulted with local authorities, its Safety Advisory Group and the Premier League, following Monday night’s Government announcement relative to coronavirus measures in Leicester.