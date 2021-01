Coronavirus - Les pertes financières du PSG ont été dévoilées

Le cabinet spécialisé dans l'audit, le conseil et l'expertise comptable KPMG a publié un rapport, ce lundi, concernant les pertes des champions européens lors de la saison 2019/2020. Evidemment, les pertes sont dantesques à cause de l'épidémie de coronavirus, d'autant plus pour le PSG puisque la Ligue 1 n'est pas allée à son terme. On apprend ainsi que Paris est en déficit de 125,8 millions d'euros la saison passée !

Dans le détail, le PSG a perdu 95,5 millions d'euros (-15% par rapport à la saison passée) concernant les revenus opérationnels. Ces revenus, chiffrés à 540,6 millions d'euros, comportent les revenus liés aux jours de match, les droits TV et les autres revenus commerciaux. Avec 15% de baisse, le PSG est le deuxième club avec le plus gros pourcentage de baisse après Porto (-50%) mais devant le Real Madrid (-8%), Liverpool (-8%), le Bayern Munich (-3%), et la Juventus (-13%). Avec l'arrêt prématuré de la Ligue 1, le PSG a perdu 23,6 millions d'euros dans les revenus matchday, soit -20% comparé à la saison précédente. Enfin, une donnée à prendre en compte est l'augmentation de la masse salariale (qui prend 75% de ces revenus opérationnels) a augmenté de 10 % (405,6 M€).